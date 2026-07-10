ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме «Ростов-Центральный»

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 147 0

Ддля атаки планировалось использовать 13 FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта.

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили серию диверсионно-террористических актов, которые готовились украинскими спецслужбами при участии западных кураторов. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

По данным ФСБ, злоумышленники планировали с помощью беспилотников атаковать объекты военной инфраструктуры, одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса и военнослужащих Минобороны России.

Одним из ключевых эпизодов стала операция в Ростовской области. Сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины пытались завербовать гражданина России, предложив ему денежное вознаграждение за подрыв военного аэродрома «Ростов-Центральный».

По версии спецслужбы, для атаки планировалось использовать 13 FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта. Каждый беспилотник должен был нести боевую часть мощностью более одного килограмма в тротиловом эквиваленте. Целью организаторов, как утверждает ФСБ, было разрушение инфраструктуры аэродрома, уничтожение авиационной техники и личного состава.


Фото: © РИА Новости/Дмитрий Макеев; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

Получив предложение принять участие в подготовке теракта, россиянин добровольно обратился в органы безопасности. После этого все дальнейшие действия проходили под контролем сотрудников ФСБ.

В ходе оперативной работы были получены координаты тайника с беспилотниками и инструкции по совершению атаки. После обнаружения и обезвреживания FPV-дронов, а также получения 20% от обещанного вознаграждения, связь с украинским куратором была прекращена.

В ФСБ сообщили, что благодаря своевременной информации удалось сорвать теракт еще на стадии подготовки. Продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к организации преступления.

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