Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для шестилетней Даши

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Лалита Балачандран
Лалита Балачандран 55 0

У девочки — редкое заболевание костей.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в акции «День Добрых Дел». Наша героиня — шестилетняя Даша из Калужской области. Из-за редкого заболевания ее кости слишком хрупкие. И даже обычная прогулка может закончиться переломом.

Сейчас у девочки появился шанс изменить это и начать новую жизнь — но нужна сложная дорогостоящая операция. И благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму. Мечта Даши — сделать первый свободный шаг — стала ближе. Большое вам спасибо.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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