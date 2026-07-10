Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для шестилетней Даши

У девочки — редкое заболевание костей.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Сегодня благодарим всех, кто принял участие в акции «День Добрых Дел». Наша героиня — шестилетняя Даша из Калужской области. Из-за редкого заболевания ее кости слишком хрупкие. И даже обычная прогулка может закончиться переломом.
Сейчас у девочки появился шанс изменить это и начать новую жизнь — но нужна сложная дорогостоящая операция. И благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму. Мечта Даши — сделать первый свободный шаг — стала ближе. Большое вам спасибо.
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