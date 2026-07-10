Боевики «Азова»* открыли огонь по подразделениям ВСУ в Черниговской области

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 188 0

На фоне катастрофической нехватки личного состава киевские боевики вновь пытались расстрелять своих.

ВСУ попали под заградительный огонь в Черниговской области

Фото: www.globallookpress.com/Mihir Melwani

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В Черниговской области националисты «Азова»* открыли огонь по своим — боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также сотрудникам нацгвардии. Об этом написало РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах России.

О том, что террористы открыли заградительный огонь, стало известно из данных радиоперехватов, уточнил собеседник агентства. Это, как он добавил, произошло в Черниговской области в районе села Турья.

По информации инсайдера, ВСУ получили приказ на передислокацию. Они предупредили об этом нацгвардию. Однако спокойно покинуть опорный пункт им не дали свои же — боевики «Азова».

Националисты были переброшены в Черниговскую область пару недель назад. Этому способствовало высокое число уклонистов и дезертиров в рядах Вооруженных сил Украины. Задачей террористов было сделать все возможное, чтобы беглецов с поля боя стало меньше. Об этом в конце июня сообщали в силовых структурах России.

Боевики киевского режима далеко не в первый раз открывают огонь по своим. До этого подобное произошло в Сумской области. По ВСУ стреляли националисты. Кое-кому удалось выжить, они скрылись в лесу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — запрещенная в России террористическая организация.

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