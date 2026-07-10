«Это образ жизни»: Голикова о привычках, продлевающих жизнь на 15 лет

Голикова: забота о теле и когнитивном здоровье продлевает жизнь на 15 лет

Комплекс привычек, которые хорошо сказываются на здоровье, может продлить жизнь на десять-15 лет. Об этом РИА Новости на II форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия» рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Тут нельзя об одной привычке говорить. Это образ жизни. Туда все входит: и питание, и своевременная профилактика, и борьба с когнитивными расстройствами», — уточнила она.

Однако, по мнению Голиковой, и это еще не все. Долголетие зависит не только от заботы о теле, но и от культурной жизни. Например, походы в театр являются такой же составляющей здорового образа жизни, как и спорт.

Вице-премьер также добавила, что уже почти два года в этом направлении ведется работа совместно с руководителем Московского театра Олега Табакова и театра «Современник» Владимиром Машковым.

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