«Монетизировать талант на благо»: Бикбаев о социальной миссии театра

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 18 0

Актеры Театра на Покровке нередко принимают участие в благотворительных мероприятиях для сбора средств в помощь больным детям.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Дмитрий Бикбаев: социальная миссия театра важна и актуальна

Художественный руководитель Театра на Покровке Дмитрий Бикбаев считает, что искусство должно не только вдохновлять зрителей, но и помогать тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на благотворительном арт-вечере «Свет внутри», организованном RESIDENT Network Club в поддержку фонда «Дом с маяком», помогающего детям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.

В рамках вечера артисты Театра на Покровке представили фрагмент спектакля, во время которого была создана картина. Позже ее выставили на благотворительный аукцион, а вырученные средства направили на помощь подопечным фонда.

«Мы очень рады тому, что удается нашим творчеством, нашими спектаклями поддерживать различные благотворительные инициативы. Сегодня артисты нашего театра исполнят отрывок спектакля, во время которого будет создана картина. Эта картина будет участвовать в аукционе, а средства от него пойдут на благотворительные цели», — рассказал Бикбаев.

По словам худрука, подобные проекты давно стали важной частью работы театра.

«Мы много проводим таких мероприятий. Поэтому театр и его социальная миссия — это всегда для нас важно и актуально. У нас есть то, чем мы можем поделиться, — это наш талант, наше творчество. И если это можно как-то монетизировать и отправить в благое дело, конечно, мы всегда в этом будем участвовать», — подчеркнул он.

Бикбаев отметил, что моральная поддержка тоже имеет большое значение, однако благотворительность требует и финансовых ресурсов.

«Понятно, что не всегда есть возможность выделить средства. Иногда бывает, что энергия, поддержка — это тоже значимый вклад. Но, давайте откровенно, положа руку на сердце, на добрых намерениях лекарства не приобретешь. Для этого должны быть ресурсы, для этого должны быть средства», — заключил художественный руководитель Театра на Покровке.

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