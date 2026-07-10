Лерчек пропустит заседание о возобновлении процесса по ее делу

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Мурад Устаров
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При этом дата следующего слушания еще не определена

Почему Лерчек пропустит заседание суда

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

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Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) не будет присутствовать на судебном заседании по ее уголовному делу, которое запланировано на 10 июля. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил участник процесса.

По словам собеседника, Чекалина не сможет явиться в суд, так как находится в больнице. Он добавил, что Валерия находится в медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина после сеанса таргетной терапии.

Дата следующего слушания еще не определена. Суд планирует принять решение об этом, ориентируясь на состояние здоровья Лерчек. При этом ходатайство о возобновлении уголовного дела против блогера находится на рассмотрении.

Валерию, а также ее бывшего мужа Артема Чекалина и партнера Романа Вишняка обвинили в выводе за рубеж свыше 250 миллионов рублей. Артема приговорили к семи годам тюремного заключения, а Вишняка — к двум с половиной годам, так как он пошел на сделку со следствием.

Ранее ее возлюбленный, танцор Луис Сквиччиарини заявил об ухудшении самочувствия Чекалиной перед судебным процессом.

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