«Мста-Б» против лесных укреплений боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 2 353 0

Беспилотники вскрыли укрепленные укрытия и огневые точки.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Артиллерия группировки «Восток» уничтожили опорники ВСУ в Запорожской области

Разведывательные расчеты БПЛА группировки войск «Восток» выявили опорные пункты Вооруженных сил Украины, оборудованные в лесополосах. На позициях противника были вскрыты укрепленные укрытия, огневые точки и ходы сообщения. Координаты целей передали артиллеристам. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Расчеты 152-мм буксируемых орудий «Мста-Б» нанесли огневое поражение по объектам. Взаимодействие разведки и артиллерии велось с использованием отечественных средств связи и управления. В результате уничтожены укрепленные укрытия, огневые позиции и живая сила ВСУ.

Ликвидация опорных пунктов нарушила систему обороны противника и снизила его возможности по удержанию рубежей в Запорожской области.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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