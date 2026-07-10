В ЛДПР предложили отменить 28 административных штрафов

Депутаты ЛДПР выдвинули предложение по отмене 28 административных штрафов. Соответствующий законопроект представители фракции направили на отзыв в правительство России, сообщает ТАСС.

По словам лидера партии Леонида Слуцкого, с учетом цифровизации многие действующие санкции стали неактуальными в России. Кроме того, он отметил, что некоторые штрафы не соответствуют уровню общественной опасности.

«Абсурд — заставлять людей платить немалые суммы за действия, которые не представляют реальной общественной опасности, угрозу окружающей среде и природным ресурсам. Более того — многие из установленных штрафов уже давно потеряли свою актуальность в связи с развитием цифровых технологий», — пояснил Слуцкий.

Какие штрафы предлагает отменить ЛДПР

Партия предложила отменить ответственность за проживание без регистрации по месту пребывания, утрату паспорта по неосторожности, отсутствие при себе водительских прав или полиса ОСАГО при возможности проверки данных с помощью государственных информационных систем.

Депутаты также выступают за отмену штрафов за переход дороги вне пешеходного перехода при отсутствии угрозы безопасности дорожного движения, тонировку стекол, повреждение ограждений вдоль железной дороги и проход по ним в неустановленных местах.

В списке выдвинутых инициатив парламентарии также указали снятие ответственности за неумышленный сбор редких растений и грибов, неправильную установку знаков о запрете курения, мойку транспортного средства на собственном участке без негативных последствий для природы, самостоятельный ремонт дороги и неиспользование земельного участка по делу.

Кроме того, партия выступает за смягчение наказания за повреждение пломб и печатей, введение единого денежного штрафа за нарушения правил дорожного движения и отказ от увеличения административного штрафа в два раза при просрочке его уплаты.

Когда законопроект вступит в силу

Если правительство примет законопроект, то он вступит в силу с января следующего года.

Ранее 5-tv.ru писал об увеличении материнского капитала в России в 2027 году на несколько процентов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.