Легкий COVID-19 с тяжелыми последствиями: переболевшие годами жалуются на зрение

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 53 0

Некоторые пациенты, перенесшие инфекцию, были вынуждены брать больничный.

Как коронавирус влияет на зрение человека

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Nature: переболевшие коронавирусом жаловались на проблемы со зрением.

Переболевшие коронавирусом в легкой форме сталкиваются с длительными офтальмологическими осложнениями. К такому выводу пришли ученые после исследования, опубликованном в научном журнале Nature Communications.

Из 100 участников, которые находились под наблюдением специалистов, у 78,2% нарушения зрения длились не менее одного года, а у 33,3% — свыше двух лет. При этом в издании отметили, что у 33% пациентов из-за этого были на больничном.

Известно, что среди выявленных изменений ученые выявили косоглазие, снижение зрачковых рефлексов, нейродегенерацию роговицы, хроническую активацию иммунных клеток на поверхности глаза.

Кроме того, инфекция приводит к таким незаметным при осмотрах проблемам, как периферическая нейропатия и дисфункция вегетативной нервной системы глаза.

Журнал также пишет, что у перенесших COVID-19 граждан обнаружили повышенные уровни белков-маркеров ITGB6 и NFASC, которые вызывают нейропатию и повреждения тканей.

Ученые предложили выделить указанные симптомы в отдельный «постковидный глазной синдром» и призвали активнее изучать проблему, чтобы не оставлять людей с недиагностированными нарушениями зрения.

Ранее 5-tv.ru писал о пяти летних привычках, которые негативно сказываются на зрении человека.

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