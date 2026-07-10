В Краснодарском крае в результате атаки дронов ВСУ произошел пожар на НПЗ

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 434 0

Пострадавших и погибших среди сотрудников НПЗ нет.

Атака ВСУ на Краснодарский край сегодня 10 июля: новости

Фото: © РИА Новости/Николай Хижняк

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В ночь на 10 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по Краснодарскому краю. В результате на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) произошел пожар. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

«В Северском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории Ильского НПЗ», — сказано в публикации в Telegram-канале.

По имеющимся данным, пострадавших и погибших среди сотрудников НПЗ нет. Информация об ущербе уточняется.

В оперативном штабе добавили, что фрагменты вражеских беспилотников упали еще по нескольким адресам станицы. В первом случае обломки украинского дрона упали во дворе частного дома, во втором — на территории предприятия. По информации властей, раненых среди мирного населения нет.

На местах падения БПЛА ВСУ работают сотрудники экстренных служб. Они устраняют последствия ночной атаки, а также фиксируют повреждения.

Ранее киевские боевики атаковали НПЗ в Омской области. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко. Он призвал жителей не приближаться к обломкам летательных аппаратов, а также воздержаться от фото- и видеосъемки, так как это является помощью врагу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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