В Краснодарском крае в результате атаки дронов ВСУ произошел пожар на НПЗ

Пострадавших и погибших среди сотрудников НПЗ нет.
Фото: © РИА Новости/Николай Хижняк
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В ночь на 10 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по Краснодарскому краю. В результате на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) произошел пожар. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
«В Северском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории Ильского НПЗ», — сказано в публикации в Telegram-канале.
По имеющимся данным, пострадавших и погибших среди сотрудников НПЗ нет. Информация об ущербе уточняется.
В оперативном штабе добавили, что фрагменты вражеских беспилотников упали еще по нескольким адресам станицы. В первом случае обломки украинского дрона упали во дворе частного дома, во втором — на территории предприятия. По информации властей, раненых среди мирного населения нет.
На местах падения БПЛА ВСУ работают сотрудники экстренных служб. Они устраняют последствия ночной атаки, а также фиксируют повреждения.
Ранее киевские боевики атаковали НПЗ в Омской области. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко. Он призвал жителей не приближаться к обломкам летательных аппаратов, а также воздержаться от фото- и видеосъемки, так как это является помощью врагу.
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