Экономика Финляндии в тяжелом положении из-за закрытия границы с Россией

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 103 0

Сильнее всего пострадал туристический сектор.

Что происходит в Финляндии после закрытия границы с РФ 

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Малинен: «Экономика Финляндии в тяжелом положении из-за закрытия границы с РФ»

После закрытия границы с Россией экономика Финляндии оказалась в тяжелом положении. Об этом заявил профессор Хельсинского университета Томас Малинен.

По его мнению, именно закрытие восточной границы стало причиной резкого ухудшения экономической ситуации в стране. Профессор выразил опасения насчет того, что Финляндия «вот-вот рухнет».

«Все, с кем я разговариваю, также называют одну и ту же причину: закрытие нашей восточной границы», — написал профессор Малинен у себя на странице в социальной сети X.

Он добавил, что после закрытия границы с Россией особенно сильно пострадал туристический сектор. В частности, столица Финляндии заметно опустела. Подобная картина наблюдается и в других городах страны.

Ранее сотрудник Университета Восточной Финляндии Хенрик Нильсен в беседе с изданием Yle также рассказал о том, что закрытие границы с РФ сильно ударило по приграничным городам. Он также подчеркнул: больше всего пострадал туристический сектор, так как многие годы Финляндия была тесно связана с трансграничным потоком людей и товаров из РФ.

Пограничные переходы между Финляндией и Россией остаются закрытыми по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. Ограничения начали вводить еще осенью 2023 года. Тогда власти страны заявили, что такое решение связано с ростом числа мигрантов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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