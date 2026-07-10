Теракт на военном аэродроме мог парализовать авиацию на направлениях СВО

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 124 0

Применявшиеся в подготовке атаки беспилотники были оснащены системами искусственного интеллекта с функцией распознавания целей.

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

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ФСБ сорвала попытку Украины атаковать военный аэродром под Ростовом

Теракт на аэродроме «Ростов-Центральный» мог привести к остановке работы боевой авиации на ключевых направлениях проведения СВО. Об этом Центру общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил ветеран органов безопасности, полковник запаса Александр Свешников.

«В случае успеха и достижения целей, это бы привело к выводу из строя взлетно-посадочных полос, ангаров, систем управления воздушным движением, что парализовало бы боевую авиацию на ключевых направлениях проведения СВО», — сказал он.

Как сообщил ветеран органов безопасности, применявшиеся в подготовке атаки беспилотники были оснащены системами искусственного интеллекта с функцией распознавания целей. По его словам, алгоритмы могли использоваться для обнаружения авиационной техники в местах размещения.

Свешников добавил, что обучение технологий искусственного интеллекта, по имеющимся данным, проводилось на базе Государственного музея авиации Украины.

«На основе обработанных в процессе обучения данных, беспилотники уже получали возможность распознавать авиационную технику в местах ее расположения на аэродромах, в местах базирования», — отметил Свешников.

Сотрудники ФСБ России предотвратили серию диверсионно-террористических актов, которые, по данным ведомства, готовились украинскими спецслужбами при участии западных кураторов. Злоумышленники планировали атаки с использованием беспилотников на объекты военной инфраструктуры, предприятие оборонно-промышленного комплекса и военнослужащих Минобороны России.

Одним из эпизодов стала попытка организации теракта на военном аэродроме «Ростов-Центральный». По версии спецслужбы, представителям украинской разведки удалось привлечь гражданина России, которому предложили вознаграждение за подрыв объекта. Как сообщили в ФСБ, для атаки планировалось использовать 13 FPV-дронов с системами искусственного интеллекта.

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