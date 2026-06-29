Yle: закрытие границы с Россией ударило по приграничным городам Финляндии

Ограничение движения через российско-финскую границу болезненно сказалось на экономике приграничных районов Финляндии. Такое мнение высказал сотрудник Университета Восточной Финляндии Хенрик Нильсен в беседе с изданием Yle.

По его словам, особенно серьезные последствия ощутили города, которые долгие годы были тесно связаны с трансграничным потоком людей и товаров. В числе наиболее пострадавших он назвал Иматру.

«Многие населенные пункты, такие как Иматра, в экономическом плане сильно пострадали от этого», — рассказал Нильсен.

Эксперт также обратил внимание на необычно длительный срок действия ограничений. По его оценке, столь продолжительное закрытие границы между двумя государствами без вооруженного конфликта является беспрецедентным случаем.

Пограничные переходы между Финляндией и Россией остаются закрытыми по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. Ограничения начали вводить осенью 2023 года на фоне роста числа мигрантов из третьих стран, прибывавших к финской границе. Финские власти тогда заявляли, что Россия якобы способствует направлению просителей убежища к пограничным пунктам пропуска. Москва эти обвинения отвергала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Финляндия сохраняет позицию о невозможности открытия границы с Россией без дополнительных гарантий со стороны Москвы. При этом никаких подтверждений того, что Россия якобы организованно направляет мигрантов или просителей убежища к финской границе, представлено не было.

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