Не из-за плохой мотивации: ученые разделили прокрастинаторов на типы

Daily Mail: прокрастинаторов разделили на типы по характеру

Ученые пришли к выводу, что привычка откладывать дела «на потом» проявляется по-разному у разных людей. В ходе исследования специалисты выделили девять основных типов прокрастинаторов, каждый из которых сталкивается с собственными психологическими причинами промедления. Об этом сообщило Daily Mail.

Научное исследование позволило классифицировать людей, склонных к откладыванию задач, на девять категорий: мечтатели, бунтари, зигзаги, перфекционисты, тревожные, пессимисты, искатели острых ощущений, гедонисты и выгоревшие.

Доктор Итамар Шац из Кембриджского университета пояснил, что прокрастинация не является лишь следствием плохой мотивации или неумения распоряжаться временем.

По его мнению, это эмоциональная борьба между стремлением действовать и желанием избежать дискомфорта.

«Решение проблемы прокрастинации заключается не в том, чтобы выжать из своего дня каждую каплю продуктивности, а в том, чтобы помочь вам делать то, что вы хотите, без чувства вины и стресса», — подчеркнул специалист.

В своей работе доктор Шац предлагает индивидуальные подходы для каждой группы.

Мечтатели

Представители этого типа любят строить грандиозные планы и представлять будущий успех. Однако редко переходят к конкретным действиям. Они настолько увлекаются фантазиями об идеальном результате, что начало работы постоянно откладывается.

Исследователи отмечают, что мечтателям помогают небольшие практические шаги. Вместо размышлений о конечной цели лучше сосредоточиться на первом простом действии.

Бунтари

Бунтари откладывают дела не из-за лени, а потому что не любят, когда им указывают, что делать. Любые дедлайны, требования начальства или просьбы окружающих вызывают внутреннее сопротивление.

Эксперты советуют таким людям менять формулировку задачи. Вместо «я обязан это сделать» лучше говорить себе «я сам выбираю это сделать».

Зигзаги

Эти люди постоянно перескакивают с одного дела на другое. Они начинают сразу несколько проектов, но редко доводят хотя бы один до конца.

Причиной становится высокая отвлекаемость и стремление заниматься всем одновременно. Исследователи рекомендуют ограничиться одной задачей и завершать ее до перехода к следующей.

Перфекционисты

Перфекционисты часто производят впечатление очень организованных людей. Однако именно они нередко становятся хроническими прокрастинаторами.

Стремление выполнить работу идеально заставляет их бесконечно откладывать начало, поскольку результат кажется недостаточно совершенным еще до старта.

По мнению специалистов, лучший способ справиться с этим — позволить себе выполнить задачу «достаточно хорошо», а не идеально.

Тревожные

Представители этой категории боятся ошибок, критики и возможных неудач. Из-за этого любое важное дело начинает восприниматься как источник стресса.

Откладывание становится способом временно снизить тревогу, хотя впоследствии она только усиливается.

Психологи рекомендуют разбивать крупные задачи на небольшие этапы, чтобы снизить эмоциональную нагрузку.

Пессимисты

Пессимисты заранее убеждены, что ничего не получится. Они сомневаются в собственных способностях и не видят смысла начинать работу, ожидая провала.

Такой настрой лишает мотивации еще до первого шага. Специалисты советуют сосредоточиться не на результате, а на процессе и фиксировать даже небольшие достижения.

Искатели острых ощущений

Некоторые люди способны эффективно работать только тогда, когда времени почти не осталось.

Они сознательно затягивают выполнение задачи, потому что аврал вызывает выброс адреналина и помогает сосредоточиться.

Однако ученые предупреждают, что постоянная жизнь в режиме дедлайнов повышает уровень стресса и может привести к эмоциональному истощению.

Гедонисты

Для гедонистов удовольствие здесь и сейчас всегда оказывается важнее обязанностей. Вместо работы они выбирают просмотр сериалов, социальные сети, игры или прогулки.

По словам исследователей, проблема заключается не в отсутствии дисциплины, а в стремлении мозга выбирать занятие, которое приносит мгновенное вознаграждение.

Выгоревшие

Самая тяжелая категория — люди, столкнувшиеся с эмоциональным или профессиональным выгоранием.

Они откладывают дела не потому, что не хотят их выполнять, а потому что испытывают постоянную усталость и ощущение полного отсутствия сил.

Эксперты подчеркивают, что в таком случае бороться нужно не с прокрастинацией, а с причиной — хроническим стрессом, переутомлением или выгоранием.

Исследователи отмечают, что большинство людей могут узнавать себя сразу в нескольких категориях. При этом понимание истинной причины откладывания дел считается первым шагом к изменению привычек и более эффективному управлению временем.

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