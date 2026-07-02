Агрессия и токсичность: россияне назвали главные красные флаги начальников

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 43 0

Даже неприятное поведение босса не всегда заставляет сотрудников отказываться от работы в компании.

Красные флаги в поведении руководителя тревожные сигналы

Фото: www.globallookpress.com/Andrey Arkusha

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Россияне считают агрессию в поведении руководителей красным флагом

Россияне чаще всего считают тревожным сигналом в поведении руководителей агрессию — как открытую, так и скрытую. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на совместное исследование hh.ru и сервиса Dream Job.

По данным аналитиков, упоминания агрессивного поведения встречаются в 13,31% отзывов сотрудников о начальстве. При этом многие работники, сталкивавшиеся с такими проявлениями, все равно готовы оставаться в компании и даже рекомендовать ее другим.

В число самых заметных красных флагов также вошли нарушение личных границ и токсичность. Первый фактор упоминался в 1,94% отзывов, второй — в 1,02%.

Кроме того, сотрудников раздражают обесценивание, некомпетентность, несправедливость, микроменеджмент и фаворитизм со стороны руководства.

Ранее ученые выяснили, что восстановить силы в течение рабочего дня можно не только с помощью кофе. По данным исследования, короткая двигательная пауза способна дать заметный эффект даже тогда, когда усталость уже мешает сосредоточиться.

Специалисты пришли к выводу, что всего несколько минут ходьбы помогают взбодриться, улучшить эмоциональное состояние и уменьшить уровень напряжения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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