В Москве в аварии с автобусом и «Газелью» пострадали 14 человек

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Срочная новость 96 0

Информация о погибших уточняется.

В Москве столкнулись автобус и газель — что известно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В Москве в дорожной аварии с автобусом и «Газелью» пострадали 14 человек. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на Нижегородской улице в районе 7:30 утра. «Газель» врезалась в автобус. После чего транспорт отбросило в сторону, и он угодил в рекламный щит. В результате столкновения ранения разной степени тяжести получили 14 человек, в том числе водитель. Есть ли среди пострадавших дети, неизвестно. Погибших нет.

По предварительной информации, водитель «Газели» нарушил правила дорожного движения, подрезав впереди идущий автобус. На месте ДТП продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют все обстоятельства случившегося. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Ранее в результате ДТП с автобусом в Воронежской области пострадали 12 человек. Авария произошла на 632-м километре трассы М-4 «Дон». По имеющейся информации, водитель автобуса Higer не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди идущим грузовиком Dongfeng. В момент ДТП в автобусе находились 26 человек. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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