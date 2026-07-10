Напились и поплыли рыбачить: четверо оленеводов погибли на реке Алдан в Якутии

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 61 0

Выживший пятый участник плавания видел, как его товарищи пытались выбраться на берег.

Что с людьми пропавшими на реке Алдан в Якутии

Фото: © РИА Новости/Анатолий Фаламов

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Пятеро оленеводов напились на рыбалке в Якутии, четверо из них утонули

Четверо человек, пропавших на реке Алдан в Якутии, утонули. Еще один участник плавания, 34-летний Александр Карамзин, выжил. Мужчина рассказал 5-tv.ru об обстоятельствах трагедии.

Карамзин пояснил, что они с товарищами — оленеводы. После совместного распития алкоголя 8 июня они решили отправиться на рыбалку на лодке «Обь», запасти рыбы на зиму.

С Александром поплыл его 46-летний родственник Иван Карамзин, именно он управлял лодкой. С ними также были товарищи Семен Афанасьев, Роман Стручков, и Иван Тимофеев. Из-за опьянения они потеряли контроль над лодкой, неподалеку от населенного пункта Угоян судно перевернулось. Ранее о пропаже оленеводов сообщили в Службе спасения Республики Саха.

Мужчина сумел доплыть к берегу, остальные также пытались выплыть, но утонули. Карамзин доплыл до берега и упал без сознания, придя в себя только утром 9 июня. Обнаружив, что никто больше не спасся, он пошел пешком в сторону поселка Хытыстыр. Местные жители увидели мужчину и довезли до населенного пункта, где он связался с МЧС. Экстренные службы нашли два тела, опознать их не получилось из-за плохого состояния. Поисковые мероприятия продолжаются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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