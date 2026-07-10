«Стратегически важное решение»: почему Дранга выбрал в жены Муцениеце

Петр Дранга назвал выбор жены стратегически важным решением

Когда заслуженный артист России Петр Дранга встретил актрису Агату Муцениеце, понял, что в ней сошлось все, что он искал. Об этом музыкант заявил после концерта в День семьи, любви и верности.

Он рассказал, что всегда хотел создать большую ячейку общества, ведь сам вырос с двумя сестрами. Поэтому к поиску спутницы жизни подходил серьезно и потратил на это много времени. И именно Муцениеце стала воплощением всех его надежд.

«Давным-давно у меня сложилось понимание, что семья — это основа всему. Выбор партнера и доверие к нему — это стратегически важное и необходимое в жизни решение», — отметил аккордеонист.

Он также пожелал всем, у кого нет семьи, и тем, кто ее потерял, обрести это счастье.

В конце 2024 года Дранга и Муцениеце начали встречаться, а в августе 2025-го пара узаконила свои отношения. И уже 1 декабря того же года у знаменитостей родилась дочь Вера.

Для музыканта эта малышка стала первенцем, а вот его супруга воспитывает еще двух старших детей: дочь Мию и сына Тимофея. Они родились в первом браке артистки с актером Павлом Прилучным.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что расходы на детей у Агаты Муцениеце превышают миллион рублей. Деньги уходят на кружки, школу, одежду, продукты и книги.

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