В Венгрии прошел митинг против произвола премьер-министра Петера Мадьяра

Жители Будапешта вышли на улицу после предложения премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра уволить президента Тамаша Шуйока. Об этом сообщило РИА Новости.

В минувшую субботу премьер-министр внес в парламент проект 17-й поправки к конституции, которая предусматривает, в частности, отстранение президента от его обязанностей по ряду причин. Кроме этого, Мадьяр хочет ограничить срок нахождения Шуйока в должности депутата.

Венгры были недовольны данной инициативой. На фоне этого перед резиденцией президента собрались тысячи человек. Они на протяжении некоторого времени скандировали лозунги, осуждающие действия премьер-министра. Собравшиеся также поддерживали политику предшественника Мадьяра — Виктора Орбана.

Против реформы выступил и бывший президент Венгрии Янош Адер. По его мнению, в настоящее время нет никого, кроме Тамаша Шуйока, кто бы мог достойно представлять Будапешт на международной арене. Действующий президент, как заметил Адер, пользуется уважением не только за границей, но и внутри страны.

Ранее президент Венгрии отверг ультиматум премьера и отказался уходить в отставку. Также Тамаш Шуйок раскритиковал инициированную правительством конституционную реформу.

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