Банк России ввел в оборот новую 100-рублевую купюру

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 445 0

Чем новая банкнота отличается от старой?

Чем отличается новая 100-рублевая купюра от старой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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Банк России выпустил в оборот модернизированную банкноту номиналом 100 рублей. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

Обновленная купюра посвящена Центральному федеральному округу. На лицевой стороне изображена Спасская башня Московского Кремля с курантами. С обратной стороны — Ржевский мемориал Советскому Солдату. Основные цвета — оливковый и оранжевый. Эта банкнота почти такая же, как и банкнота 2022 года. Однако разница все же есть.

Во-первых, банкнота выглядит немного ярче своей предшественницы. Во-вторых, с обратной стороны указан год выпуска — 2026. Заметить изменения можно при детальном рассмотрении. На модернизированной купюре остался QR-код. Он стал заметнее. Перейдя по нему, человек попадет на сайт Банка. Все остальное, в том числе серийные номера, остались без заметных изменений.

Ранее Банк России сообщил о том, что он выпустит памятные 25-рублевые монеты с символикой российских футбольных клубов. Их посвятят «Динамо», ЦСКА, «Локомотиву», «Спартаку» и «Трудовым резервам». Они должны были появиться в обороте 1 июля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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