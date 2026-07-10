Volkswagen теряет до 100 тысяч рабочих мест: как немецкий автопром оказался на грани краха

Милитаристский пыл немецкого руководства пока удается сдерживать только Бундестагу. А вот экономическую реальность — нет. Пока политики спорят о ракетах, рабочие крупнейшего автоконцерна страны выходят на улицы. И не от хорошей жизни: производство сворачивается, людей массово отправляют под сокращение.

В профсоюзах говорят, что происходящее — не иначе, как демонтаж целой отрасли. О том, во что превращается промышленная гордость Германии — разбирался корреспонндент «Известий» Виталий Чащухин.

В самом сердце немецкой промышленной гордости вместо привычного заводского ритма — масштабный сбой и массовые волнения. Под окнами правления размахивают флагами, свист и выкрики рабочих. Их уже не просто вынуждают выходить — их фактически выбрасывают на улицу.

«У меня семья, дети, дом, ипотека. Если потеряешь работу, сначала придется думать, как вообще жить дальше», — рассказал сотрудник Volkswagen в Вольфсбурге Карл Хайнц.

Общенациональная стачка против радикальной экономии и планов сокращения персонала, которые все-таки подтверждаются.

«Посмотрите хотя бы на цены на энергию. Я только что видел — бензин стоит 2,17 евро за литр. Как это вообще может работать? Покупательная способность исчезает. Люди чувствуют неуверенность», — поделился сотрудник Volkswagen в Вольфсбурге Серкан.

На столе у руководства — худший сценарий за всю историю автогиганта: сокращение до ста тысяч рабочих мест по всему миру и остановка сразу четырех площадок в самой Германии. В зоне риска — Эмден, Ганновер, Цвиккау, Неккарзульм. Для Германии это уже не просто экономия — полный демонтаж ключевой отрасли.

«Германия переживает процесс деиндустриализации. Разумеется, эта ситуация не могла обойти стороной и концерн Volkswagen. И мы, как представители работников, не желаем закрывать на это глаза», — заявила глава производственного совета Volkswagen Даниэла Кавалло.

Причины — цепочка губительных событий и собственных ошибочных решений: отказ от дешевого российского газа, давление Китая, пошлины США, болезненный переход к электромобилям, обвал всей прежней промышленной модели.

В 2025 году операционная прибыль VW упала на 53%. В первом квартале этого года результат стал еще на 14,3% ниже. Рабочие бастуют по всей стране, не собираясь спасать экономику за свой счет.

«Это совершенно ясный предупредительный сигнал. Если руководство концерна не изменит свой курс, мы не будем бездействовать», — заявил региональный руководитель IG Metall в Нижней Саксонии и Саксонии-Анхальт Торстен Грегер.

В руководстве же VW официально говорят эвфемизмами: не кризис, а трансформация, не сокращения, а уход от избыточной мощности. Вытаптывается весь промышленный ландшафт. Причем, с точки зрения критиков, самим же германским правительством. В Бундестаге именно канцлера призывают к ответу.

«Господин Мерц, ситуация в стране катастрофическая. Каждый месяц в промышленности сокращается 15 тысяч рабочих мест. Автопром находится в упадке. Деиндустриализация превращается в массовый исход», — заявила глава партии АдГ Алиса Вайдель.

Не только Volkswagen — вся автоиндустрия из витрины немецкого экономического чуда превращается в музейный артефакт. Отказ от новых моделей, поиск «альтернативной загрузки», вплоть до унизительного производства тех же китайских автомобилей. И уже анонсированный переход на военные рельсы: вместо колес — гусеницы. Оборонка — то немногое, что поддерживают в этом государстве.

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