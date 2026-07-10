Творец эпох: в Петербурге прощаются с легендой телевидения Виктором Шариковым

В Петербурге в эти минуты прощаются с легендой Ленинградского телевидения — Виктором Шариковым. Он всегда оставался за кадром, но благодаря его знаниям, мастерству и огромному опыту — прямые эфиры на протяжении полувека видела вся страна. Знаменитый телемост Москва — Петербург, Игры Доброй воли, а также десятки других знаковых проектов Пятого канала.

На глазах Виктора Ивановича проходила масштабная модернизация телецентра. А затем именно он — собрал и восстановил уникальную коллекцию аппаратуры. О человеке, который вписал свое имя в историю отечественного телевидения — корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Его работа почти никогда не попадала в кадр, но благодаря таким людям, как он, кадры вообще появлялись на экране. Близкие и коллеги прощаются с Виктором Шариковым, который посвятил телевидению всю жизнь, став частью его истории.

«Его авторитет для многих его коллег является такой путеводной звездой в плане роста и развития», — сказал генеральный директор ТТЦ «Чапыгина 6» Иван Вялков.

Почти полвека он приходил на работу сначала в Ленинградский, затем Петербургский телецентр. Начинал мастером цеха видеозаписи. А со временем стал человеком, к которому шли за советом, за решением самой сложной технической задачи и просто за человеческой поддержкой.

«Я бы хотел сказать, каким он был хорошим человеком — очень добрым. Это доброта была чуткостью и пониманием каждого человека, с которым он сталкивался», — сказал инженер-механик ТТЦ «Чапыгина, 6» Павел Вейн.

Он из поколения людей, благодаря которым рождалось отечественное телевидение в его привычном нам облике.

Редчайшие архивные кадры: новогодняя ночь 1995 года. В эфире Пятого канала в прямом эфире телемост Москва — Петербург. В студии — Собчак, Вишневская, Ростропович, а за кадром — Виктор Шариков делает все, чтобы зрители даже не заметили, насколько сложен этот эфир.

А это закулисье Игр Доброй воли — крупнейшего спортивного события после распада СССР. Для Петербурга — окно в новый мир, а для него — череда сложнейших эфиров на всю страну.

«Нету в телевидении такой техники, нету такой эпохи, где бы что-то происходило и Виктор Иванович в этом не участвовал», — поделился ведущий инженер ДПТО ТТЦ «Чапыгина 6» Тигран Акопян.

2011 год. Россия постепенно переходит на цифровое вещание. На петербургской телебашне с помощью вертолета меняют главную антенну. Шариков знает: это не просто монтаж, это смена эпохи вещания.

А еще он считал важным сохранять историю телевидения. К 80-летию старейшего канала страны — Пятого — Виктор Шариков собрал и восстановил уникальную коллекцию аппаратуры. Все здесь в рабочем состоянии: от первого массового советского телевизора КВН-49 до профессионального магнитофона «Кадр 103».

Он вообще умел сохранять. Не только аппаратуру. Людей. В его службе десятилетиями не было текучки.

«У него такое природное чувство доброты, которое позволяет его распространять на всех, и это чувствовалось очень сильно», — сказал старший инженер ДПТО ТТЦ «Чапыгина 6» Юрий Рогов.

За те почти полвека, что он посвятил своему делу, телевидение менялось несколько раз. От огромных бобин с магнитной лентой до цифровых серверов. Но когда ломалась любая техника, искали не инструкцию. Всегда звали Виктора Ивановича.

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