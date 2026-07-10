ВС РФ за неделю нанесли массированный удар по объектам на Украине

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Срочная новость 157 0

Об этом сообщили в Минобороны России.

ВС РФ нанесли массированный удар по ВПК Украины с 4 по 10 и

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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За прошедшую неделю, с 4 по 10 июля, Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли массированный и шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, а также военным аэродромам. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере МАКС.

В военном ведомстве уточнили, что удары были нанесены с помощью высокоточного оружия в ответ на террористические действия Украины. В результате ВС РФ уничтожили военные аэродромы, склады боеприпасов, места производства и хранения беспилотников, а также пункты временной дислокации противника — боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

Кроме того, в результате этих ударов в Киеве и Киевской области были поражены ряд предприятий, которое имели стратегическое значение для ВСУ. Среди них — завод «Киев-71». В основном там изготавливали дроны большой и средней дальности типа «Стрела», «Мара» и «Эльф-К».

Также в Минобороны РФ сообщили, что на прошлой неделе в результате активных действий наших бойцов удалось взять под контроль населенный пункт Петро-Ивановка Харьковской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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