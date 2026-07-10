Рудковская: Александр Плющенко планирует выступить на Олимпиаде-2034

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 57 0

С весны наследник продюсера выступает за сборную Азербайджана.

Яна Рудковская о спортивной карьере сына

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Фигурист, сын продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр Плющенко планирует выступать на Олимпиаде в 2034 году. Об этом рассказала знаменитая мама спортсмена изданию Sport24.

«Да, не все так быстро дается, как многим, но идет четко по плану Евгения: 13 лет — тройной аксель, 14–15 лет — четверные. В этом сезоне Саше будет непросто, но, как говорит мой Евгений Викторович Плющенко: «Сашина Олимпиада будет в 2034 году. Время подготовиться еще есть», — пояснила Рудковская.

Она также отметила, что ее наследник не бездельник, а настоящий труженик, который зарабатывает с самого детства и знает цену деньгам.

Также продюсер прокомментировала смену спортивного гражданства юного фигуриста. С весны 2026 года он выступает на международной арене за Азербайджан.

Рудковская подчеркнула, что ее сын — русский мальчик, который своими достижениями «прославит отечественную школу фигурного катания», в частности, учреждение титулованного отца. А Азербайджан дал ему возможность выступать на международных состязаниях. Поэтому Александр Плющенко, по словам матери, представляет сразу две страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Евгений и Александр Плющенко закрыли свои страницы в социальных сетях от посторонних. Это произошло после того, как появились новости о переходе юного фигуриста в сборную Азербайджана.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
76.66
0.73 87.67
1.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:00
«Теперь беру с собой»: MARGO о концертном материнстве
0:58
США выдвинули Ирану ультиматум
0:50
«Тотальная оборона»: в Иране заявили о готовности дать отпор агрессии США
0:35
Свыше 500 жителей Херсонской области стали жертвами атак ВСУ
0:30
Силы ПВО сбили за день 21 БПЛА на подлете к Москве
0:25
Сборная Испании сыграет с французами в полуфинале чемпионата мира по футболу

Сейчас читают

Как выбрать сладкие и спелые арбузы: топ-10 проверенных способов
Пожар вспыхнул на крыше торгового центра в Красногорске
Россиянка Таисия Стопченко стала чемпионкой мира по олимпийскому виндсерфингу
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео