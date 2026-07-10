Во имя веры: священник из Бразилии поднялся в небо на воздушных шарах и погиб

Священник из Бразилии поднялся в небо на воздушных шарах и погиб

Бразильский священник Аделир Антонио де Карли пропал без вести в Атлантическом океане после попытки совершить перелет в кресле, прикрепленном к тысяче гелиевых шаров. Об этой истории вспомнило Yahoo News.

Резонансный инцидент произошел 20 апреля 2008 года, когда священнослужитель вылетел из портового города Паранагуа.

Целью столь опасного трюка был сбор средств на создание специальной зоны отдыха для водителей-дальнобойщиков, которые вынуждены проводить много времени в ожидании грузов.

Де Карли планировал провести в воздухе около 20 часов и преодолеть путь до города Дорадус, поднявшись на высоту до 5800 метров.

Несмотря на тщательную подготовку, включавшую курсы парапланеризма, выживания в джунглях и альпинизма, экспедиция пошла не по плану почти сразу. Спустя час после старта сильный ветер сбил конструкцию с маршрута и унес священника в сторону открытого моря.

На восьмом часе полета связь с диспетчерскими службами порта Паранагуа окончательно прервалась.

Военно-воздушные силы Бразилии проводили поисковую операцию в течение четырех дней. Однако не обнаружили следов пропавшего. После этого активная фаза спасательных работ была остановлена.

Развязка истории наступила лишь спустя три месяца, в конце июля 2008 года. Тело погибшего было обнаружено экипажем буксира в море неподалеку от города Макаэ.

Полиция подтвердила, что личность была установлена по остаткам одежды и специфическим материалам, использовавшимся для полета на шарах, а окончательную точку в деле поставил анализ ДНК.

Останки Аделира Антонио де Карли были доставлены в его родной город. Местные жители чествовали священника как героя, погибшего ради благородной цели.

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