Авторитет и лидер: какой пост займет Роналду после завершения карьеры

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 115 0

Поводом для подобных разговоров стал неудачный для португальцев чемпионат мира 2026 года.

Чем будет заниматься Роналду после завершения карьеры

Фото: www.globallookpress.com/Leo Barrilari

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Роналду может стать главным тренером сборной сразу после завершения карьеры

Португальский футболист Криштиану Роналду после завершения игровой карьеры может практически сразу перейти на тренерскую работу. Такой сценарий обсуждают в сети, а бывший капитан сборной Англии Алан Ширер уверен, что это «лишь вопрос времени». Об этом собщило The Sun.

По информации издания, наиболее вероятным вариантом считается назначение 41-летнего форварда на пост главного тренера сборной Португалии.

Ширер считает, что благодаря своему авторитету, лидерским качествам и колоссальному опыту Роналду способен без длительной паузы начать карьеру наставника.

При этом, чтобы возглавить национальную сборную, одного авторитета в футболе недостаточно. В большинстве стран главным тренером может стать только специалист с высшей тренерской лицензией — UEFA Pro Licence (или ее национальным аналогом, признанным соответствующей конфедерацией).

Эта лицензия позволяет работать с национальными сборными и клубами высших дивизионов. Если Роналду действительно решит начать тренерскую карьеру сразу после завершения выступлений, ему предстоит пройти обучение и получить соответствующую квалификацию.

Поводом для подобных разговоров стал неудачный для португальцев чемпионат мира 2026 года. Несмотря на три забитых мяча, Роналду не смог помочь команде пройти дальше 1/8 финала, где Португалия уступила Испании.

После турнира главный тренер Роберто Мартинес покинул свой пост, а его преемником, как ожидается, станет Жорже Жезуш, работающий с Роналду в саудовском «Аль-Насре».

При этом сам Роналду ранее неоднократно заявлял, что не видит себя тренером после завершения карьеры. В конце 2024 года он говорил, что скорее хотел бы стать владельцем футбольного клуба, чем работать на тренерской скамейке.

Незадолго до старта плей-офф чемпионата мира форвард также объявил, что турнир 2026 года станет для него последним в карьере. После вылета сборной Португалии он, однако, подчеркнул, что пока не намерен принимать поспешных решений относительно своего будущего.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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