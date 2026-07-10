Авторитет и лидер: какой пост займет Роналду после завершения карьеры

Роналду может стать главным тренером сборной сразу после завершения карьеры

Португальский футболист Криштиану Роналду после завершения игровой карьеры может практически сразу перейти на тренерскую работу. Такой сценарий обсуждают в сети, а бывший капитан сборной Англии Алан Ширер уверен, что это «лишь вопрос времени». Об этом собщило The Sun.

По информации издания, наиболее вероятным вариантом считается назначение 41-летнего форварда на пост главного тренера сборной Португалии.

Ширер считает, что благодаря своему авторитету, лидерским качествам и колоссальному опыту Роналду способен без длительной паузы начать карьеру наставника.

При этом, чтобы возглавить национальную сборную, одного авторитета в футболе недостаточно. В большинстве стран главным тренером может стать только специалист с высшей тренерской лицензией — UEFA Pro Licence (или ее национальным аналогом, признанным соответствующей конфедерацией).

Эта лицензия позволяет работать с национальными сборными и клубами высших дивизионов. Если Роналду действительно решит начать тренерскую карьеру сразу после завершения выступлений, ему предстоит пройти обучение и получить соответствующую квалификацию.

Поводом для подобных разговоров стал неудачный для португальцев чемпионат мира 2026 года. Несмотря на три забитых мяча, Роналду не смог помочь команде пройти дальше 1/8 финала, где Португалия уступила Испании.

После турнира главный тренер Роберто Мартинес покинул свой пост, а его преемником, как ожидается, станет Жорже Жезуш, работающий с Роналду в саудовском «Аль-Насре».

При этом сам Роналду ранее неоднократно заявлял, что не видит себя тренером после завершения карьеры. В конце 2024 года он говорил, что скорее хотел бы стать владельцем футбольного клуба, чем работать на тренерской скамейке.

Незадолго до старта плей-офф чемпионата мира форвард также объявил, что турнир 2026 года станет для него последним в карьере. После вылета сборной Португалии он, однако, подчеркнул, что пока не намерен принимать поспешных решений относительно своего будущего.

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