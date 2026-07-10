Облили краской: неизвестные осквернили советские могилы в Нидерландах

Неизвестные осквернили захоронение советских солдат в Нидерландах

Неизвестные осквернили кладбище советских воинов Эревелд в городе Лейсден в Нидерландах. Об этом сообщил местный фонд, занимающийся вопросами сохранения этого мемориала.

Более ста памятных камней облили красной краской и нанесли различные надписи и символы.

После обнаружения акта вандализма территорию мемориала оцепили. На месте работают сотрудники полиции и криминалисты, которые собирают улики и устанавливают личности причастных. По факту произошедшего начали расследование. Мотивы злоумышленников пока не раскрываются.

Советское воинское кладбище в Лейсдене расположено рядом с кладбищем Рюстхоф. В этом месте покоятся 865 советских граждан, погибших во время Второй мировой войны на территории Нидерландов и Германии.

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