«Давайте не нападать»: бывшая жена певца Иракли встала на его защиту

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 141 0

Елена Гребенщикова вышла на связь после новостей о том, что модель Екатерина Лукьянова беременна от артиста.

Фото, видео: Instagram*/lena_onfire; 5-tv.ru

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Бывшая жена певца Иракли встала на его защиту

Бывшая супруга певца Ираклия Пирцхалавы Елена Гребенщикова выступила в поддержку артиста после появления информации о беременности 22-летней модели Екатерины Лукьяновой. Женщина записала обращение к подписчикам и попросила не делать поспешных выводов о ситуации.

По словам Гребенщиковой, между ней и певцом сохраняются близкие отношения, а некоторые детали истории пока не могут быть раскрыты.

«Девчонки и мальчишки, наверное. Я знаю, что вы от меня все ждете комментариев по поводу ситуации с Иракли. Вместе мы или нет? Скажу, да, мы вместе», — сказала Елена.

Она подчеркнула, что не стремится привлекать внимание к происходящему и попросила пользователей не переходить к критике в адрес участников ситуации. Гребенщикова также отметила, что для нее эта тема связана прежде всего с личными обстоятельствами и общими детьми.

«Пожалуйста, давайте, как бы, не будем сейчас нападать ни на него, ни на кого другого. Я не хочу никого ни обвинять, и не оправдывать никого не хочу», — сказала она.

Екатерина Лукьянова заявила, что ожидает ребенка от Ираклия Пирцхалавы. В сетях модель опубликовала материалы, которые, по ее словам, подтверждают ее слова.

Лукьянова показала результаты медицинских исследований из клиники, а также фотографии и видео с артистом. Кроме того, девушка рассказала, что во время беременности певец перестал оказывать ей необходимую поддержку — как финансовую, так и эмоциональную.

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