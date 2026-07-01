В Германии украли памятник Пушкину

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 13 0

Бронзовую скульптуру в Хемере демонтировали и вывезли, посольство России подключилось к расследованию.

Памятник Пушкину украли в Германии — что известно о пропаже

Фото: Polizei, Stadt Hemer

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Посольство России в Берлине заявило о краже памятника Александру Пушкину в городе Хемер на западе Германии. Информация о пропаже бронзовой скульптуры поступила в дипмиссию, после чего были установлены контакты с местными властями и правоохранительными органами.

Речь идет о бронзовой фигуре высотой около 1,8 метра, выполненной скульптором Григорием Потоцким. Монумент был передан немецкому городу российским Щелково и рассматривался как символ культурного взаимодействия и побратимских связей между муниципалитетами.

В посольстве России отметили, что находятся в контакте с администрацией Хемера и германской полицией. Российская сторона рассчитывает на оперативное установление обстоятельств кражи, выявление причастных лиц и возвращение скульптуры на прежнее место.

Памятник был открыт 24 сентября 1994.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в посольстве России выразили возмущение в связи с актом вандализма в отношении мемориала «Мать Армения» в Гюмри. Произошедшее рассматривается как умышленное посягательство на общую историческую память двух стран, а также как попытка оскорбить значение Великой Победы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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