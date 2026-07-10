Купание разрешено: более 50 водоемов одобрили в Подмосковье

Роспотребнадзор признал 55 водоемов в Подмосковье пригодными для купания

В Московской области безопасными для купания признаны 55 водоемов. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Управлением Роспотребнадзора по Московской области выдано 55 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии водного объекта санитарным правилам», — сказано в публикации.

В ведомстве также разместили полный список водных объектов, успешно прошедших необходимую проверку и одобренных для купания. В перечень включили «Княжеский пруд» в Егорьевске, озеро Святое в Шатуре, воскресенские озера «Светлое» и «Голубое», а также несколько пляжей в Красногорске и Коломне.

Кроме того, Роспотребнадзор перечислил восемь зон, непригодных для купания. Сюда вошли водоемы в Электростали, Клину, Реутове, Ивантеевке, Ступино и Сергиево-Посадском городском округе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 83 пляжа в Анапе готовы к купальному сезону. Кроме того, еще14 территорий находятся на стадии проверки. Специалисты на местах оценивают качество воды и состояние береговой линии.

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