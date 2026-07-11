«Теперь беру с собой»: MARGO о концертном материнстве

Певица MARGO: беру с собой ребенка везде

Певица MARGO призналась, что после плотного концертного графика решила проводить больше времени с сыном Киром и теперь старается не расставаться с ним даже во время рабочих поездок. Об этом артистка рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на музыкальном фестивале «Большая Дискотека Авторадио».

Исполнительница отметила, что работа долгое время не позволяла ей постоянно находиться рядом с ребенком. При этом она всегда старалась участвовать в его жизни и следить за тем, как он растет.

«Из-за своего графика я не так много могла участвовать в жизни ребенка, но это не значит, что я отсутствовала. Конечно, я его вижу в течение дня, слежу за тем, как воспитывают моего сына, слежу за его успехами», — рассказала MARGO.

Со временем певица поняла, что хочет проводить с Киром еще больше времени. Поэтому теперь мальчик сопровождает ее практически на всех мероприятиях.

«Сейчас я поняла, что нужно еще больше времени проводить с ним. Так как у меня нет возможности так часто быть с ним, теперь я беру его везде с собой», — поделилась артистка.

По словам MARGO, сыну важнее всего находиться рядом с мамой, а атмосфера концертов ему особенно нравится.

«Я поняла, что ему не так важно, чем он занимается, а важно, что он с мамой. Тем более здесь музыка, концерты, камеры. Он на самом деле это очень любит», — отметила исполнительница.

Более того, Кир уже решил, что хочет пойти по стопам матери.

«Он уже заявил мне, что хочет выступать теперь не понарошку, как дома, а по-настоящему. Я сказала: «Пойдешь заниматься — будешь выступать», — заключила певица.

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