Лето снова под угрозой: какой будет погода в Москве на выходных

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По словам синоптика, жители и гости столицы столкнутся с похолоданием.

Погода в Москве 11 и 12 июля — дожди с градом и похолодание

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Тема:
Погода

Синоптик Голубев: в Москве на выходных ожидается похолодание с сильными дождями

Теплая суббота в Москве сменится прохладной воскресной погодой с обильными осадками. Об этом РИА Новости рассказал глава отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев.

Синоптик отметил, что 11 июля температура в столице достигнет плюс 26 градусов тепла, однако уже в воскресенье она опустится до плюс 21 градуса. Эксперт также предупредил о выпадении осадков в эти дни.

«Наиболее сильные дожди прогнозируются в ночь с субботы на воскресенье: местами возможно выпадение до 30 миллиметров осадков за 12 часов», — подчеркнул специалист.

По его словам, в связи с перемещением холодного фронта днем в Москве ожидаются грозы. При этом Голубев добавил, что на следующей неделе в город вновь вернется тепло — температура повысится до плюс 27 градусов.

Ранее о сильном дожде и граде на выходных сообщали в пресс-службе Гидрометцентра России. Синоптики также заявили, что скорость порывов ветра достигнет 15-20 метров в секунду.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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