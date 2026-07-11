Лето снова под угрозой: какой будет погода в Москве на выходных

По словам синоптика, жители и гости столицы столкнутся с похолоданием.
Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Синоптик Голубев: в Москве на выходных ожидается похолодание с сильными дождями
Теплая суббота в Москве сменится прохладной воскресной погодой с обильными осадками. Об этом РИА Новости рассказал глава отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев.
Синоптик отметил, что 11 июля температура в столице достигнет плюс 26 градусов тепла, однако уже в воскресенье она опустится до плюс 21 градуса. Эксперт также предупредил о выпадении осадков в эти дни.
«Наиболее сильные дожди прогнозируются в ночь с субботы на воскресенье: местами возможно выпадение до 30 миллиметров осадков за 12 часов», — подчеркнул специалист.
По его словам, в связи с перемещением холодного фронта днем в Москве ожидаются грозы. При этом Голубев добавил, что на следующей неделе в город вновь вернется тепло — температура повысится до плюс 27 градусов.
Ранее о сильном дожде и граде на выходных сообщали в пресс-службе Гидрометцентра России. Синоптики также заявили, что скорость порывов ветра достигнет 15-20 метров в секунду.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 10 июл
- Ливни и град: в Москве 11 и 12 июля заметно ухудшится погода
- 9 июл
- «Не надо пугать людей»: синоптик назвала чушью прогнозы о смерче в Москве
- 9 июл
- «Роскосмос» показал снимок циклона, пришедшего к Москве
- 9 июл
- Россиянка погибла от теплового удара на улице в Севилье
- 9 июл
- «Думал, что умру»: подросток получил удар молнией во время игры за компьютером
- 9 июл
- Шторм, подтопления и отрезанные села: стихия ударила по нескольким регионам России
- 8 июл
- «Боюсь за картошку»: Лукашенко поручил уберечь урожай в период дождей
- 8 июл
- Кондиционерам приготовиться: жара вернется в Москву в июле
- 8 июл
- Жителей Московского региона ждут «огуречные ночи» — что это значит
- 7 июл
- Солнце взяло паузу? Прогноз магнитных бурь на 8 июля
Читайте также
88%
Нашли ошибку?