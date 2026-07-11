«Тотальная оборона»: в Иране заявили о готовности дать отпор агрессии США

Галибаф: Иран готов обороняться в случае отказа США от соблюдения меморандума

Иран готов обороняться в случае отказа Вашингтона от соблюдения соглашения о взаимопонимании. Об этом сообщил спикер парламента ИРИ и глава иранской делегации в диалоге с США Мохаммед-Багер Галибаф в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что исламская республика никогда не отказывалась от права на самозащиту.

«В любой момент, когда американцы совершат предательство в отношении меморандума, мы будем готовы к тотальной обороне и будем твердо противостоять США», — подчеркнул Галибаф.

Он пояснил, что иранский народ стремится к миру, однако готов сопротивляться в случае возможной атаки Вашингтона. Кроме того, Галибаф заявил о недоверии иранского руководства к Белому дому.

Ситуация на Ближнем Востоке снова обострилась после того, как США в ночь на 8 июля атаковали территорию Ирана. В Центральном командовании американских ВС заявили, что удары стали ответом на действия Тегерана против кораблей в Ормузском проливе.

Иранские военные, в свою очередь, нанесли удары по военным объектам США в странах региона.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Вашингтон на время переговоров принял решение воздержаться от атак на ИРИ.

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