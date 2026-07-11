«Нога и рука не работают»: как себя чувствует Ая из «Города 312» после инсульта

Дмитрий Притула: Ая может исполнять песню сидя, но нога и рука пока не работают

Солистка группы «Город 312» Ая продолжает восстановление после перенесенного инсульта и постепенно возвращается к творчеству. Пока певица не может полноценно выступать на сцене, однако уже принимает участие в отдельных номерах вместе с коллективом. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на музыкальном фестивале «Большая Дискотека Авторадио» рассказали Диана Макарова и Дмитрий Притула.

По словам музыкантов, специально для совместного выступления была подготовлена дуэтная версия песни, которая позволяет Ае выходить на сцену в комфортном для нее формате.

«Это дуэтная версия Аи и Дианы. Так мы можем показать Аю хотя бы сидя, потому что полноценно она пока еще не может. Даже прийти сюда и постоять с нами ей пока непросто. Нога и рука пока еще не работают, но сидя она может вместе с нами исполнить песню», — рассказал Дмитрий Притула.

Несмотря на последствия болезни, коллеги отмечают, что исполнительница сохраняет бодрость духа и постепенно идет на поправку.

«Она похудела, постройнела. Внутри у нее все классно, самоирония никуда не делась. Пока не работает левая рука и нога», — поделились музыканты.

Недавно певица завершила очередной курс реабилитации, который, по ее словам, принес заметные результаты.

«Мы недавно разговаривали с ней после клиники. Она сказала, что лучше заработала нога, появилось понимание руки. Она занималась там с докторами и после этой реабилитации очень бодрая», — отметил Диана Макарова.

Участники группы признаются, что возможность снова выходить на сцену особенно важна для Аи.

«Для нее это настолько отдушина. Выйти опять на сцену, встретиться с артистами, которых давно не видела. Она словно снова окунается в эту атмосферу и как будто уже здорова», — заключили музыканты.

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