Отдых без рисков: что изменится в продаже туров в России с сентября

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 53 0

Новые требования помогут путешественникам избежать неприятных ситуаций.

Что изменится в правилах продажи турпутевок с сентября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Эксперт Гареев: с сентября туроператоров обяжут предупреждать о рисках

Российских туроператоров с 1 сентября 2026 года обяжут информировать потенциальных путешественников о возможных опасностях во время отдыха за рубежом. Об этом РИА Новости сообщил заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Роман Гареев.

Он пояснил, что речь идет об обновленной редакции Правил оказания услуг по реализации туристского продукта, согласно которой туроператоры должны предоставлять клиентам не только информацию об отелях и маршрутах, но и предупреждать обо всех рисках.

«Помимо традиционных сведений о маршруте, условиях проживания и питания, туроператор или турагент обязан информировать потребителя об иных, не указанных в правилах прямо обстоятельствах и рисках исходя из характера продукта», — сказал он.

По словам эксперта, теперь россиянам при покупке тура подробнее расскажут о правилах въезда в страну, местных обычаях. Он считает, что новые правила позволят сократить количество споров между туристами и компаниями.

«По сути с сентября процедура реализации внутренних и выездных туров изменится в сторону повышения информационной прозрачности», — уточнил Гареев.

Ранее 5-tv.ru писал о самых распространенных ошибках, которые допускают россияне во время пребывания в другой стране.

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