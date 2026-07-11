«Дайте им пожить»: Стас Михайлов о передаче детей бабушкам

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 1 525 0

Современные бабушки и дедушки не готовы постоянно сидеть с внуками, как это было в советские годы. Правильно ли это?

Фото, видео: Евгений Мессман/ТАСС; 5-tv.ru

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Стас Михайлов: я за то, чтобы мои дети умели готовить

Народный артист России Стас Михайлов считает, что современные бабушки и дедушки не обязаны посвящать все свое время воспитанию внуков. По мнению певца, старшему поколению тоже важно жить своей жизнью, а главная их роль — передавать семейные традиции. Об этом исполнитель рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на музыкальном фестивале «Большая Дискотека Авторадио».

Артист отметил, что ритм жизни сегодня сильно отличается от того, каким он был несколько десятилетий назад. Люди чаще переезжают, много путешествуют и живут в разных городах, поэтому привычная модель большой семьи постепенно меняется.

«Стремительность жизни, люди разбросаны по городам. Сейчас мы за один день можем посетить тысячи стран. Ну какие бабушки, дедушки?» — сказал Михайлов.

При этом певец убежден, что не стоит перекладывать заботу о детях на старшее поколение.

«Их просто надо дать им пожить. Если есть возможность, чтобы они были рядом, — это хорошо. Определенные азы они всегда привьют», — отметил артист.

По словам Михайлова, именно бабушки и мамы помогают сохранить семейные традиции, которые важно передавать детям.

«Я за то, чтобы мои дети умели готовить, знали мамины рецепты. Это должно передаваться от бабушки к маме. Вот такая династия», — заключил народный артист.

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