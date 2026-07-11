Денис Клявер: сын всегда советуется, но я никогда не противоречу ему

Певец Денис Клявер признался, что особенно гордится старшим сыном Тимофеем, который самостоятельно построил путь в актерской профессии. Об этом артист рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на музыкальном фестивале «Большая Дискотека Авторадио».

По словам исполнителя, Тимофей осознанно выбрал театральную карьеру, окончил мастерскую народного артиста России Льва Додина и уже служит в Губернском театре под руководством Сергея Безрукова.

«Мне очень приятно, что он осознанно выбрал свою профессию. Он закончил студию Льва Абрамовича Додина, лучшего театрального мастера. Я уверен, что те азы, которые были в него заложены, принесут огромные плоды», — рассказал Клявер.

Артист отметил, что считает большой удачей начало карьеры сына именно в таком театре.

«Сейчас он служит в Губернском театре, где руководителем является Сергей Безруков. Великолепные постановки. Я искренне рад за него, потому что сразу после Льва Абрамовича оказаться в театре такого уровня — это очень круто», — подчеркнул певец.

Клявер также признался, что сын привык всего добиваться самостоятельно. До поступления в театральный вуз Тимофей успел стать чемпионом мира по тхэквондо.

«Сначала он стал чемпионом мира по тхэквондо в 17 лет. Потом пошел поступать в театральный, и там меня вообще не подпускали. Все сам», — с улыбкой вспомнил артист.

Несмотря на то что Тимофей советуется с родными, окончательное решение он всегда принимает самостоятельно.

«Он всегда советуется. Но мне очень нравится, что в итоге у него остается свое решение, и я никогда не противоречу ему», — заключил Денис Клявер.

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