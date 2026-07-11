Будет отражать солнечный свет ночью: в США одобрили запуск спутника-зеркала

США разрешили запуск спутника, который будет отражать солнечный свет ночью

Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила запуск экспериментального спутника компании Reflect Orbital, который сможет направлять солнечный свет на Землю в темное время суток. Об этом сообщает Lifehacker со ссылкой на решение регулятора.

Идея уже вызвала серьезные споры среди астрономов. Ученые опасаются, что искусственное отражение солнечного света может повлиять на наблюдения за космосом, а в некоторых случаях создать угрозу для людей на Земле.

Спутник сможет направлять солнечный свет на определенные участки Земли

Экспериментальный аппарат компании Reflect Orbital получил название Earendil-1. Он оснащен регулируемым тонкопленочным отражателем, который способен направлять солнечные лучи в заданном направлении.

Кроме того, спутник оборудован собственной двигательной системой, которая должна помогать ему избегать столкновений с другими объектами на низкой околоземной орбите и менять положение в пространстве.

В будущем компания планирует создать целую сеть подобных аппаратов по аналогии со спутниковыми группировками вроде Starlink. По задумке разработчиков, такие спутники смогут обеспечивать дополнительное освещение ночью для солнечных электростанций или помогать поисково-спасательным операциям, увеличивая видимость отдельных районов.

Пока же речь идет только об одном демонстрационном аппарате, который должен проверить саму возможность использования технологии.

Астрономы выступили против проекта

Несмотря на одобрение со стороны FCC, инициатива Reflect Orbital столкнулась с критикой научного сообщества. Наиболее активно против запуска выступило Американское астрономическое общество (AAS).

Представители организации заявили, что новый спутник принципиально отличается от обычных телекоммуникационных аппаратов, поскольку его главная задача — специально отражать солнечный свет в сторону Земли.

По мнению ученых, яркие отражения могут серьезно осложнить проведение астрономических исследований. Искусственный свет от спутника способен появляться на снимках телескопов и мешать наблюдениям за далекими объектами во Вселенной.

Кроме того, специалисты предупредили о потенциальных рисках для людей, которые случайно могут оказаться в зоне отраженного луча. Среди возможных проблем называются временное ослепление пилотов самолетов и водителей, а также риск повреждения зрения у любителей астрономии, которые будут наблюдать за спутником через мощные телескопы.

FCC не стала рассматривать экологические риски

В Федеральной комиссии по связи США заявили, что не будут оценивать возможное влияние спутника на здоровье людей или состояние окружающей среды, поскольку это выходит за рамки полномочий ведомства.

Регулятор отметил, что его задача заключается в контроле использования радиочастотного спектра и поддержке новых технологических проектов, которые могут быть полезны обществу.

В FCC считают, что потенциальные преимущества технологии — например, развитие новых космических сервисов — оправдывают проведение испытаний.

Представители Reflect Orbital также указали, что компания намерена принять меры для снижения возможного вреда. В частности, спутник будет использовать отражение света только в заранее определенные периоды, а исследовательские организации будут получать предупреждения о его работе.

Компания также обещает избегать направленного отражения в сторону крупных обсерваторий и охраняемых территорий.

Будущее технологии остается под вопросом

Экспериментальный запуск Earendil-1 станет первым испытанием идеи искусственного ночного освещения из космоса. Однако ученые считают, что один успешный запуск еще не доказывает безопасность технологии.

Главный вопрос заключается в том, что произойдет, если Reflect Orbital перейдет от одного спутника к полноценной орбитальной группировке. По мнению критиков проекта, большое количество отражающих аппаратов может существенно изменить внешний вид ночного неба и создать новые проблемы для науки.

Специалисты отмечают, что пока остается открытым вопрос: кто должен оценивать влияние подобных космических технологий на Землю и атмосферу, если этим не занимается основной регулятор связи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.