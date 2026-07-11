Число жертв вируса Эбола в ДР Конго достигло 648 человек
Количество подтвержденных случаев заболевания увеличилось до 1830.
Фото: www.globallookpress.com/Eric Lalmand
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Число жертв вспышки вируса Эбола в Демократической Республике (ДР) Конго достигло 648 человек. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera в соцсети Facebook*.
«Число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго увеличилось до 1830, включая 648 летальных исходов», — заявили в публикации издания в соцсети.
Эпидемия Эболы началась в ДР Конго 15 мая. К началу июля число погибших выросло до 399 человек, а количество подтвержденных случаев заболевания — до 1333. Летальность вспышки составляла 29,7%.
Нагрузка на органы здравоохранения оказалась предельной — в провинции Итури медработники перестали выходить на работу из-за невыплаты зарплат. Также недовольство высказывают работники служб безопасности и те, кто хоронит погибших от вируса.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что РФ готова наладить серийное производство вакцины от Эболы.
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