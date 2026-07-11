Угрожал игрушечным пистолетом: пьяный дебошир напугал жителей Иркутска

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 51 0

Полиция задержала дебошира за 20 минут.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Варламов; max/МВД38/mvd38; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пьяный мужчина угрожал прохожим игрушечным пистолетом в Иркутске

Полиция Иркутска задержала пьяного дебошира, который на автобусной остановке «Авиазавод» пугал прохожих игрушечным оружием. Об этом сообщило региональное управление МВД на канале в мессенджере МАКС.

«Днем в дежурную часть отдела полиции № 8 поступило сообщение от очевидца. Заявитель рассказал, что на остановке „Авиазавод“ неизвестный направляет предмет, похожий на пистолет, в сторону прохожих и пассажиров проезжающих автобусов», — написали в пресс-службе ведомства.

Всем полицейским нарядам передали ориентировку на злоумышленника. Правоохранители действовали оперативно, задержали его уже через 20 минут и доставили в отдел.

На досмотре и в ходе медэкспертизы стало ясно — нарушитель сильно пьян. В отношении мужчины составлены административные протоколы за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения и мелкое хулиганство.

Ранее в Иркутской области произошел похожий случай. В Вихоревке Братского района мужчина сложил пальцы «пистолетом» и ограбил ларек, так как у него на карте было недостаточно денег. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
76.66
0.73 87.67
1.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:06
Актер из сериала «Тайны следствия» Брейкин умер в возрасте 27 лет
17:00
Коробка с «новыми купюрами»: мошенники забрали у пенсионеров 27 миллионов рублей
16:55
Русофобская пропаганда: Захарова о выступлении Стефанчука в Сербии
16:49
В Индии поймали мужчину, который годами жил в люксовых отелях бесплатно
16:46
«За твою кровь»: Моджтаба Хаменеи поклялся отомстить США и Израилю за отца
16:42
«Не войдет в ЕС»: польский оппозиционер Чарнек пригрозил Киеву

Сейчас читают

Как выбрать сладкие и спелые арбузы: топ-10 проверенных способов
Сын Самойловой не знал настоящего имени матери
«Противно даже»: Буланова назвала поступок, который считает изменой
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026