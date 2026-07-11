Угрожал игрушечным пистолетом: пьяный дебошир напугал жителей Иркутска

Пьяный мужчина угрожал прохожим игрушечным пистолетом в Иркутске

Полиция Иркутска задержала пьяного дебошира, который на автобусной остановке «Авиазавод» пугал прохожих игрушечным оружием. Об этом сообщило региональное управление МВД на канале в мессенджере МАКС.

«Днем в дежурную часть отдела полиции № 8 поступило сообщение от очевидца. Заявитель рассказал, что на остановке „Авиазавод“ неизвестный направляет предмет, похожий на пистолет, в сторону прохожих и пассажиров проезжающих автобусов», — написали в пресс-службе ведомства.

Всем полицейским нарядам передали ориентировку на злоумышленника. Правоохранители действовали оперативно, задержали его уже через 20 минут и доставили в отдел.

На досмотре и в ходе медэкспертизы стало ясно — нарушитель сильно пьян. В отношении мужчины составлены административные протоколы за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения и мелкое хулиганство.

Ранее в Иркутской области произошел похожий случай. В Вихоревке Братского района мужчина сложил пальцы «пистолетом» и ограбил ларек, так как у него на карте было недостаточно денег.

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