Фанаты Тейлор Свифт раскупили мусор с улиц Нью-Йорка после ее свадьбы

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 71 0

Среди лотов — окурки, стаканчики и тест на овуляцию, упакованные в пластиковые кубы.

Мусор со свадьбы Тейлор Свифт продали фанатам

Фото: www.globallookpress.com/Photo Image Press

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Художник Джастин Жиньяк собрал мусор с улиц Нью-Йорка после свадьбы певицы Тейлор Свифт и футболиста Трэвиса Келси 3 июля и продал его фанатам в виде сувениров. Об этом сообщает UPI.

Жиньяк, одетый в смокинг, собрал окурки, бумажные стаканчики, пластиковые трубочки, обрывки ткани, тест на овуляцию, пакеты, фантики и один наушник AirPod. Затем он поместил их в герметичные пластиковые кубы с надписью «JUST& T MARRIED» и датой свадьбы.

По словам художника, его костюм вызвал путаницу у фанатов, которые приняли его за гостя, но он объяснил, что собирал мусор только снаружи, так как не был приглашен внутрь.

Кубы стоили 25 долларов за маленький и 100 — за большой. Все 50 экземпляров были раскуплены. Жиньяк уже много лет собирает мусор в Нью-Йорке и продает его как памятные сувениры к местным событиям.

Свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси

Свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси состоялась 3 июля 2026 года в Нью-Йорке. Певица и звезда NFL официально стали супругами. Церемония прошла в Madison Square Garden, где на фасаде арены появилась надпись «JusT& T Married» — игра слов с инициалами молодоженов. Несмотря на огромный интерес поклонников по всему миру, подробности торжества остались практически недоступными.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
76.66
0.73 87.67
1.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:06
Актер из сериала «Тайны следствия» Брейкин умер в возрасте 27 лет
17:00
Коробка с «новыми купюрами»: мошенники забрали у пенсионеров 27 миллионов рублей
16:55
Русофобская пропаганда: Захарова о выступлении Стефанчука в Сербии
16:49
В Индии поймали мужчину, который годами жил в люксовых отелях бесплатно
16:46
«За твою кровь»: Моджтаба Хаменеи поклялся отомстить США и Израилю за отца
16:42
«Не войдет в ЕС»: польский оппозиционер Чарнек пригрозил Киеву

Сейчас читают

Как выбрать сладкие и спелые арбузы: топ-10 проверенных способов
Сын Самойловой не знал настоящего имени матери
«Противно даже»: Буланова назвала поступок, который считает изменой
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео