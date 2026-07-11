Десять человек погибли при крушении самолета на Багамах

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 61 0

Причины произошедшего выясняются.

Десять человек погибли при крушении самолета на Багамах

Фото: www.globallookpress.com/imago stock&people

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Reuters: при крушении самолета Cessna 402 на Багамах погибли десять человек

На Багамских островах потерпел крушение самолет Cessna 402. Все, кто был на борту — девять пассажиров и пилот — погибли. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра страны Филипа Дэвиса.

«Сегодня день празднования, но он превратился в день траура», — сказал он.

Трагедия произошла в день 53-й годовщины независимости архипелага — 10 июля. Пассажирский самолет Cessna 402 вылетел из аэропорта Линдена Пиндлинга и направлялся аэропорт Сан-Андрос.

Как сообщили местные власти, в пути у воздушного судна возникли проблемы с управлением. После чего самолет врезался в кусты, а затем развалился на части. Обломки Cessna 402 оказались разбросаны по лесистой местности на севере острова Андрос. Одному пассажиру удалось выжить, однако в больнице он скончался. Официальные лица пока не опубликовали список имен погибших.

Рейс выполняла Fiamingo Air. После инцидента Багамские острова временно приостановили ее деятельность. Расследование продолжается. Эксперты выясняют причину произошедшего.

Ранее пассажирский самолет столкнулся с беспилотником при посадке в Нью-Йорке. Лайнер летел из Лас-Вегаса и мог перевозить до 220 пассажиров. Несмотря на инцидент, самолет благополучно приземлился без дополнительной помощи.

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