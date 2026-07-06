Виновник смертельного ДТП в Калининграде ранее привлекался за пьяное вождение

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 23 0

По словам его бывшей жены, мужчина имеет тягу к спиртным напиткам.

Водитель сбил мать с детьми в Калининграде — что известно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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Водитель, который сбил в Калининграде женщину с двумя детьми, ранее имел проблемы с законом из-за управления автомобилем в нетрезвом виде. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По имеющейся информации, виновником трагедии оказался мужчина 1989 года рождения. По словам его бывшей супруги, он часто злоупотреблял алкоголем.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 5 июля. Известно, что водитель иномарки наехал на мать с детьми, которые в этот момент находились на тротуаре, после этого врезался в припаркованный рядом автомобиль. В ТАСС сообщили, что мужчина задержан на месте происшествия и был доставлен в отдел полиции.

В результате аварии погиб трехлетний ребенок. Женщина вместе с годовалой дочкой госпитализированы. В Минздраве Калининградской области заявили, что у матери диагностированы травма головы и различные ушибы, а ребенок находится в коме на аппарате ИВЛ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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