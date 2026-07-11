Четыре реки затопили село Кын в Пермском крае

После сильных дождей сразу четыре реки вышли из берегов в селе Кын Пермского края, из-за чего оказались подтоплены дома, повреждены мосты и временно отключено электричество. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем аккаунте в мессенджере МАКС.

«В результате неблагоприятных погодных условий увеличилось подтопление с. Кын. Вышли из берегов р. Кын, р. Москалевка, р. Каменка и р. Бобылевка», — написал глава региона в личном блоге.

По словам Махонина, дождевой паводок повредил три моста, включая дорогу на въезде в село. Подтоплены семь жилых домов и семь приусадебных участков. По информации местных жителей, под поток воды попала женщина, сейчас ведутся ее поиски.

На месте работают оперативные службы. Для восстановления дорожного полотна, чтобы тяжелая техника могла проехать, задействованы погрузчики, самосвалы и бортовые автомобили.

В Кын также направили дополнительные силы краевой службы спасения и аэромобильную группировку МЧС России по Пермскому краю. Всего в ликвидации последствий паводка участвуют более 80 человек.

Из-за подтопления энергообъектов в селе временно ограничили подачу электричества, его работу планируют восстановить после схода воды.

«Поручил главе оказывать всю необходимую помощь спасательным службам, организовать при необходимости пункты временного размещения для жителей, оперативно реагировать на их потребности», — отметил Дмитрий Махонин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что из-за сильных ливней в Свердловской области режим чрезвычайной ситуации ввели сразу в нескольких районах, а спасатели эвакуировали около 300 человек.

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