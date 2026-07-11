«Не войдет в ЕС»: польский оппозиционер Чарнек пригрозил Киеву

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Алена Куликова
Алена Куликова 28 0

Документ планируют рассмотреть на ближайшем заседании Сейма

Польская партия против вступления Украины в Евросоюз

Фото: www.globallookpress.com/Marcin Banaszkiewicz

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Чарнек: польская оппозиция внесла в сейм резолюцию против членства Украины в ЕС

Оппозиционная партия Польши «Право и справедливость» (ПиС) внесла на рассмотрение сейма (нижней палаты парламента Польши) проект резолюции, требующую остановить процесс вступления Украины в Евросоюз, сообщил кандидат на пост премьер-министра от ПиС и вице-председатель партии Пшемыслав Чарнек. 

«Украина с бандеровщиной и прославлением геноцидариев, совершивших невероятно жестокое преступление против польского народа, не войдет в ЕС», — заявил Чарнек на пресс-конференции перед памятником жертвам Волынской резни в Люблине.

Документ планируют рассмотреть на ближайшем заседании Сейма, которое пройдет 15–17 июля. Президент Польши уже лишил Владимира Зеленского высшей государственной награды страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что премьер-министр Польши Дональд Туск призвал украинцев к отрезвлению на фоне героизации нацистов. Он сказал, что основой европейского единства должна оставаться историческая правда и именно она необходима для примирения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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