Пит Хегсет связал удары США по Ирану с «плохим выбором» Тегерана
Ранее в Вашингтоне заявили о новых бомбардировках исламской республики.
Фото: www.globallookpress.com/Federico Gambarini
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Пит Хегсет: Иран сделал плохой выбор и теперь расплачивается
Иранское руководство расплачивается за свои решения. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет на своей странице в социальной сети Х.
«Иран сделал плохой выбор. Теперь они расплачиваются», — написал он.
Так министр обороны США прокомментировал новые удары американских военных по территории исламской республики, о которых ранее сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил страны.
В ведомстве добавили, что атака стала ответом на атаки Ирана торговые суда в Ормузском проливе. В Тегеране, в свою очередь, заявили о закрытии Ормузского пролива после попытки кораблей пройти через неодобренный ИРИ маршрут. При этом иранские военные сделали судам несколько предупреждений.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иран обвинили в начале работ по восстановлению своих ядерных объектов, разрушенных во время конфликта с США и Израилем. Активности были выявлены сразу в нескольких местах и происходили в момент действия меморандума о взаимопонимании.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
94%
Нашли ошибку?