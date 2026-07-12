Пит Хегсет связал удары США по Ирану с «плохим выбором» Тегерана

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 25 0

Ранее в Вашингтоне заявили о новых бомбардировках исламской республики.

Новые удары США по Ирану 12 июля — реакция Пентагона

Фото: www.globallookpress.com/Federico Gambarini

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Пит Хегсет: Иран сделал плохой выбор и теперь расплачивается

Иранское руководство расплачивается за свои решения. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет на своей странице в социальной сети Х.

«Иран сделал плохой выбор. Теперь они расплачиваются», — написал он.

Так министр обороны США прокомментировал новые удары американских военных по территории исламской республики, о которых ранее сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил страны.

В ведомстве добавили, что атака стала ответом на атаки Ирана торговые суда в Ормузском проливе. В Тегеране, в свою очередь, заявили о закрытии Ормузского пролива после попытки кораблей пройти через неодобренный ИРИ маршрут. При этом иранские военные сделали судам несколько предупреждений.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иран обвинили в начале работ по восстановлению своих ядерных объектов, разрушенных во время конфликта с США и Израилем. Активности были выявлены сразу в нескольких местах и происходили в момент действия меморандума о взаимопонимании.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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