Зонты не убираем: какой будет погода в Москве и Подмосковье 12 июля

Атмосферное давление в столичном регионе ожидается пониженное.
Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Жители и гости Москвы и Подмосковья в воскресенье, 12 июля, столкнутся с новой волной осадков — столичный регион снова накроют проливные дожди. Соответствующий прогноз размещен на официальном портале российского Гидрометцентра.
Дневная температура в Москве будет колебаться между показателями от плюс 21 до 23 градусов. Однако в ночное время суток в городе прогнозируется похолодание до плюс 14 градусов тепла. Дожди с грозами будут длиться весь день.
В Московской области днем ожидается температура до плюс 24 градусов. При этом ночью столбики термометров могут опуститься до плюс 11 градусов. По словам синоптиков, осадки в регионе тоже продлятся до понедельника.
Кроме того, метеорологи добавили, что ветер будет дуть с севера со скоростью 6-11 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается пониженное — до 742 миллиметров ртутного столба.
Ранее 5-tv.ru писал о мощном ливне с градом, обрушившимся на Москву в субботу. Неблагоприятные погодные условия привели ухудшению видимости в ряде районов города.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 11 июл
- Около 90 человек пострадали в результате обрушившегося на Тайвань тайфуна
- 11 июл
- Москва ушла под воду: ливень с градом накрыл столицу
- 11 июл
- Великобританию накрыла третья с начала года волна экстремальной жары
- 11 июл
- Лето снова под угрозой: какой будет погода в Москве на выходных
- 10 июл
- Ливни и град: в Москве 11 и 12 июля заметно ухудшится погода
- 9 июл
- «Не надо пугать людей»: синоптик назвала чушью прогнозы о смерче в Москве
- 9 июл
- «Роскосмос» показал снимок циклона, пришедшего к Москве
- 9 июл
- Россиянка погибла от теплового удара на улице в Севилье
- 9 июл
- «Думал, что умру»: подросток получил удар молнией во время игры за компьютером
- 9 июл
- Шторм, подтопления и отрезанные села: стихия ударила по нескольким регионам России
Читайте также
94%
Нашли ошибку?