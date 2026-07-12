Иран ответил США ударами по их позициям на Ближнем Востоке

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 85 0

Вашингтон ранее сообщил о новой атаке на исламскую республику.

Ответные удары Ирана по американским объектам — новости

Фото: www.globallookpress.com/Sepahnews

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Иран приступил к ответным действиям против США — военные ударили по американским объектам на Ближнем Востоке. Об этом сообщает телеканал Press TV.

«Иран нанес серию ударов по американским целям в регионе», — говорится в публикации телеканала в Telegram-канале.

В ночь на 12 июля Центральное командование Вооруженных сил США объявило о начале новых ударов по исламской республике. В пресс-службе заявили, что действия американских военных вызваны атаками Тегерана на коммерческие суда в Ормузском проливе.

Позже иранские СМИ заявили о серии взрывов в шести городах на юге страны. Под ударами оказались Бендер-Аббас, Сирик, Ассалуйе, Бушер, Чабахар. Кроме того, был атакован остров Кешм.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Корпус стражей исламской революции объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства Вашингтона в дела Ближнего Востока. Силовое ведомство обвинило США в различных провокациях в водной артерии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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