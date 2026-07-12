В шести иранских городах прогремели взрывы

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 26 0

При этом инцидент в Чабахаре связан с деятельностью поддерживаемой США террористической группировкой.

Удары США по Ирану сегодня 12 июля — взрывы в шести городах

Фото: www.globallookpress.com/Sha Dati

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Серия взрывов прогремела в ночь на воскресенье в шести городах Ирана — совершены атаки на Бендер-Аббас и Сирик на юге страны. Об этом сообщает гостелерадиокомпания IRIB.

«Сообщения о трех взрывах в Бендер-Аббасе, двух взрывах в Сирике», — говорится в заявлении.

Кроме того, взрывы были слышны в городах Ассалуйе, Бушер, Чабахар, Конарек, а также на острове Кешм. При этом в компании заявили, что за инцидентом в Чабахаре стоит террористическая группировка, которую поддерживают США.

Накануне в Центральном командовании американских ВС сообщили о новых ударах по территории Ирана в ответ на атаки военных ИРИ на торговые суда в Ормузском проливе. До этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о закрытии водной артерии.

Ранее американский президент Дональд Трамп пообещал запустить тысячу ракет по Тегерану, если иранское руководство предпримет попытку покушения на него. Он также пригрозил стереть исламскую республику с лица земли.

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