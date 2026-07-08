США наносят удары по территории Ирана

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Агата Альшевская
Агата Альшевская Журналист 93 0

Взрывы прогремели на юге страны и со стороны моря в Ормузском проливе.

Новые удары США по Ирану: подробности, цели атак

Фото: www.globallookpress.com/Federico Gambarini

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Тема:
Война в Иране

Американские военные наносят удары по территории Ирана. Об этом сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.

Таким образом США «привлекают Иран к ответственности» за недавнюю «неоправданную агрессию» в отношении коммерческих судов в Ормузском проливе, отметили в CENTCOM.

«По указанию главнокомандующего силы Центрального командования ВС США начали наносить дополнительные удары по Ирану с целью дальнейшего ослабления его способности угрожать свободе судоходства», — говорится в заявлении.

Иранское агентство Mehr сообщает о взрывах со стороны Ормузского пролива и Оманского залива — в портовых городах Сирик, Бендер-Аббас и Чабахар, а также на побережье Персидского залива — в провинции Бушер, где находится строящаяся Россией АЭС.

По информации Axios, среди целей США — радары и средства ПВО.

Ранее президент Штатов Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует и дипломатический путь урегулирования, по его словам, не имеет смысла.

США нанесли удары по Ирану и в ночь на 8 июля. Перед этим Вашингтон обвинил Тегеран в атаке на три танкера в Ормузском проливе, которые шли под флагами Маршалловых Островов, Саудовской Аравии и Либерии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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