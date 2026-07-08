США наносят удары по территории Ирана
Взрывы прогремели на юге страны и со стороны моря в Ормузском проливе.
Фото: www.globallookpress.com/Federico Gambarini
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Американские военные наносят удары по территории Ирана. Об этом сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.
Таким образом США «привлекают Иран к ответственности» за недавнюю «неоправданную агрессию» в отношении коммерческих судов в Ормузском проливе, отметили в CENTCOM.
«По указанию главнокомандующего силы Центрального командования ВС США начали наносить дополнительные удары по Ирану с целью дальнейшего ослабления его способности угрожать свободе судоходства», — говорится в заявлении.
Иранское агентство Mehr сообщает о взрывах со стороны Ормузского пролива и Оманского залива — в портовых городах Сирик, Бендер-Аббас и Чабахар, а также на побережье Персидского залива — в провинции Бушер, где находится строящаяся Россией АЭС.
По информации Axios, среди целей США — радары и средства ПВО.
Ранее президент Штатов Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует и дипломатический путь урегулирования, по его словам, не имеет смысла.
США нанесли удары по Ирану и в ночь на 8 июля. Перед этим Вашингтон обвинил Тегеран в атаке на три танкера в Ормузском проливе, которые шли под флагами Маршалловых Островов, Саудовской Аравии и Либерии.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 9 июл
- «США пожалеют»: Иран анонсировал массированную атаку на американские базы
- 9 июл
- «Это возмездие»: Трамп пригрозил Ирану новыми атаками
- 9 июл
- АЭС в иранском Бушере осталась целой после массированных ударов со стороны США
- 8 июл
- Новый виток эскалации: США нанесли очередные удары по Ирану на фоне прощания с Али Хаменеи
- 8 июл
- Трамп: нельзя позволить сумасшедшим обладать ядерным оружием
- 8 июл
- Трамп намекнул на «исчезновение» нового руководства Ирана и покушение на свою жизнь
- 8 июл
- Трамп допустил захват иранского острова Харк
- 8 июл
- ВС Ирана пообещали решительный ответ на удары США
- 8 июл
- Иран обвинил США в нарушении меморандума о взаимопонимании
- 8 июл
- Трамп распорядился нанести удар по Ирану, находясь в Анкаре
Читайте также
73%
Нашли ошибку?